Na podružju Zadra gori borova šuma i nisko rastinje. Vatra se gasi i iz vazduha

Požar većih razmera izbio je danas između zadarskog naselja Bokanjac i odlagališta otpada u Diklu, a u gašenje su uključene i vazdušne snage. Gori borova šuma i nisko raslinje na teško pristupačnom terenu, Gust dim vidliv je iz viš delova Zadra. Prema najnovijim informacijama dignuta su četiri kanadera koja sada gase požar.

Na požarište stižu i dodatna vatrogasna vozila. Vatra je izbila nekoliko stotina metara od poslovne zone Novi Bokanjac. Zasad nema informacija o povređenima i ugroženim objektima, prenosi portal Index.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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