Uhvaćen motociklista koji je vozio 234 kilometra na čas

Uhvaćen motociklista koji je vozio 234 km/h

UPRAVLJAO MOTOCIKLOM BRZINOM OD 234 KILOMETRA NA ČAS, NA DELU PUTA GDE JE OGRANIČENJE BRZINE 80 KILOMETRA NA ČAS

Pripadnici policije u Nišu, u okviru akcije pojačane kontrole saobraćaja ROADPOL, koja je usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine, sankcionisali su muškarca (33).

Vozač (33) iz okoline Merošine upravljao je motociklom „suzuki“ brzinom od 234 kilometra na čas na putu Merošina – Prokuplje, gde je ograničenje 80 kilometra na čas.

Policija u Nišu podnela je prekršajnu prijavu za nasilničku vožnju i privremeno oduzela motor. Motor je oduzet i zbog sumnje u broj šasije.

MUP je uputio apel vozačima da poštuju brzinu, jer tako čuvaju svoj, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Zajecaronline/N.S.

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