Kritično niske rezerve krvi: Institut za transfuziju krvi poziva građane da daju krv
Institut za transfuziju krvi Srbije poziva sve punoletne građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi imajući u vidu da su rezerve krvi na kritično niskom nivou.
Crveni krst Zaječar organizuje Akciju dobrovoljnog davanja krvi 5. avgusta. Svi zainteresovani mogu da dođu u prostorije Crvenog krsta od 9 do 13 sati.
Ko sve može da bude dobrovoljni davalac krvi
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla, punoletna osoba, starosti do 65 godina. Pre davanja krvi vrši se lekarski pregled i provera krvne slike (nivo hemoglobina), kada se utvrđuje da davanje krvi neće ugroziti niti osobu koja daje krv, kao ni osobu koja bi primila tu krv.
Interval između davanja krvi je 3 meseca za muškarce i 4 meseca za žene.
Zajecaronline/N.S.
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