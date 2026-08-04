Vučić posetio opštinu Jezero u Republici Srpskoj: Dobićete veliku pomoć Srbije

Vučić posetio opštinu Jezero u Republici Srpskoj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas opštinu Jezero u Republici Srpskoj i najavio da će ta opština dobiti značajnu pomoć Srbije. Predsednika Vučića je dočekao veliki broj meštana Jezera, deca u narodnim nošnjama i načelnica opštine Snežana Ružičić. Vučić je rekao da će Srbija pomoći koliko može i da će to biti više nego što građani očekuju.

”Siguran sam da bi najviše značilo da otvorimo manji pogon, da žene zaposlimo, to bi značilo više nego bilo šta. Ali neću da to tvrdo obećam, pokušaću. Ako ne bude to, biće drugo što vredi mnogo para. Dobićete značajniju pomoć nego što ste do sada dobili”, rekao je Vučić okupljenim građanima.

Zahvalio je meštanima što, kako je rekao, pokazivali zahvalnost Srbiji, i što se nisu stideli da ustanove nazivaju po Srbiji.

Vučić posetio opštinu Jezero u Republici Srpskoj!

‘‘Kada vidimo da ste nešto nazvali Srbija, mi smo i srećni i ponosni. I hvala vam na tome. U dve reči: naša pomoć će biti velika”, rekao je Vučić.

On je kazao da je od načelnice Ružičić dobio zahteve za pomoć koji se odnose na uređenje opštine i gradskog trga, škole, paviljona kulture, a da će se dogovoriti šta je najvažnije.

Vučić je u razgovoru sa jednom građankom naveo da bi država zajedno sa Republikom Srpskom mogla da joj pomogne u pronalasku rešenja za stambeno pitanje, pošto ona živi sa sinom i bolesnim suprugom u oronuloj zgradi koja je zavedena kao nacionalni spomenik. U toj zgradi žive još četiri porodice.

“Najlakše nam je da napravimo stambenu zgradu ili pet kuća u kojoj bismo smestili te porodice”, rekao je Vučić.

On je u Jezeru posetio porodicu Dragana Palalića, samohranog oca četvoro dece. Predsednik Vučić od nedelje boravi u poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, u okviru koje je obišao manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika, Mrkonjić Grad, Janjske Otoke i Vodice u opštini Šipovo i Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj. Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji “Oluja”.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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