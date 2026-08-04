Danska princeza Izabela započela služenje vojnog roka

Danska princeza Izabela (19) započela je danas služenje vojnog roka, čime je postala jedna od prvih devojaka koje su započele služenje novog produženog obaveznog vojnog roka u toj zemlji.

Princeza Izabela je stigla u kasarnu Antvorskov u Slagelseu, na ostrvu Zeland, a najstarija ćerka danskog kraljevskog para provešće u Husarskom puku garde ukupno 11 meseci, prenosi “Špigel”, pozivajući se na dansku agenciju Ricau. Danska je od prošle godine uvela obavezno služenje vojnog roka i za žene, a oko 1.600 mladih ljudi, uključujući princezu Izabelu, započelo je služenje vojnog roka. Zbog pojačane zabrinutosti za bezbednosnu situaciju u Evropi, period vojnog roka je produžen sa četiri na 11 meseci. Danska je, takođe, uvela regrutaciju za žene starije od 18 godina, ali nastavlja da regrutuje samo deo svake starosne grupe.

Izabelin brat, prestolonaslednik Kristijan, takođe je odslužio vojni rok u Slagelseu, a nakon toga je prošlog leta počeo obuku za poručnika.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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