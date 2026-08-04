Novo prodajno mesto za ENP od 5.avgusta pored naplatne stanice Preševo

Preduzeće Putevi Srbije objavilo je da će od srede, 5. avgusta, početi sa radom novo prodajno mesto za elektronsku naplatu putarine, pored naplatne stanice “Preševo”, u smeru ka graničnom prelazu.

Kako je navedeno, radno vreme prodajnog mesta je svakog dana od 07 do 19 časova.

Elektronska naplata putarine, kako navode, omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez kontakta i zaustavljanja.

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Na pojedinim graničnim prelazima u Srbiji u toku jutra zabeležena su zadržavanja, a najduže čekaju putnička vozila na izlazu iz zemlje na Preševu i Gostunu, gde se zadržavaju oko 50 minuta, saopštila je Uprava granične policije. Putnička vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Gradina čekaju oko 30 minuta, dok je na prelazu Strezimirovci zadržavanje oko 25 minuta. Kada je reč o teretnim vozilima, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde se na izlazu iz zemlje čeka oko dva sata. Na Batrovcima i Gradini kamioni čekaju oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička i teretna vozila. Prema informacijama Auto-moto saveza Srbije (AMSS), zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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