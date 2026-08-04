U Kaliforniji održano takmičenje u surfovanju za pse

Desetine pasa učestvovalo je tokom ovog vikenda na Svetskom prvenstvu u surfovanju za pse, koje je održano u primorskom gradu Pacifika u američkoj saveznoj državi Kalifornija.

U takmičenju u surfovanju za pse učestvovali su psi iz svih krajeva sveta i iz različitih američkih saveznih država, na plaži koja je poznata po idealnim talasima za surfovanje, koja se nalazi na obali Tihog okeana, južno od San Franciska, prenosi AP.

Psi su učestvovali u takmičenju na daskama za surfovanje, opremljeni maskama za ronjenje, prslucima za spasavanje a bodrilo ih je na stotine gledalaca.

Kandidati su ocenjivani u kategoriji stil surfovanja, vreme ostanka psa na talasu, figure koje su psi izvodili i broj talasa preko kojih je surfovao.

Zajecaronline/Sport/J.V.

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