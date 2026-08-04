U državi Njujork zabeležena tri slučaja retke bolesti “zečje groznice”

Zdravstveno odeljenje okruga Safolk u američkoj saveznoj državi Njujork saopštilo je danas da su zabeležena tri potencijalna slučaja tularemije, retke, ali ozbiljne bakterijske bolesti poznate i kao “zečja groznica”, koja se najčešće prenosi ujedom krpelja ili obada zaraženih nakon kontakta sa obolelim divljim životinjama.

Kako su saopštile zdravstvene vlasti okruga Safolk, tularemiju izaziva bakterija “Francisella tularensis”, a bolest se najčešće povezuje sa ujedom krpelja. Do zaraze može da dođe i neposrednim kontaktom sa obolelom životinjom, konzumiranjem zagađene vode, udisanjem prašine kontaminirane bakterijom ili jedenjem nedovoljno termički obrađenog mesa zaraženog zeca, prenosi CNN.

U državi Njujork zabeležena tri slučaja retke bolesti “zečje groznice”

Zdravstveni zvaničnici naglašavaju da se bolest ne prenosi sa čoveka na čoveka. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), slučajevi tularemije najčešće se beleže od maja do septembra. U periodu od 2019. do 2023. godine u Sjedinjenim Američkim Državama godišnje je prijavljivano manje od 200 slučajeva, ali zdravstvene vlasti upozoravaju da broj obolelih postepeno raste.

Tokom 2024. godine prijavljena su četiri slučaja, 2023. godine tri, a 2022. godine jedan slučaj, pokazuju podaci lokalnog zdravstvenog odeljenja. Kod ljudi tularemija može da izazovu visoku temperaturu, uvećane limfne čvorove, bolove u mišićima, izražen umor i veliku ranu na mestu ujeda krpelja ili obada. Simptomi se najčešće javljaju tri do pet dana nakon izlaganja bakteriji, ali se mogu razviti i tek nakon tri sedmice. Ukoliko se infekcija ne leči, može da zahvati krvotok i dovede do sepse, potencijalno životno ugrožavajućeg stanja. Prema navodima Ministarstva zdravlja savezne države Njujork, bolest se uspešno leči antibioticima.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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