Alarm za turiste: U ovom delu Grčke zabranjena upotreba vode iz česme
Opština Kasandra upozorila je da voda iz česme ne sme da se koristi za piće, kuvanje i pranje zuba. Razlog je to što je otkrivena mikrobiološka kontaminacija u uzorku vode za piće iz vodovodne mreže Siviri.
Kako je navedeno, zabrana će važiti dok se ne obave sve potrebne provere, prenosi Halkidiki njuz.
Kontaminaciju je otkrio Direktorat za javno zdravlje i socijalnu zaštitu Regionalne jedinice Halkidikija. Tokom mikrobiološkog ispitivanja uzorka vode za piće otkriveni su mikrobiološki parametri koji, kako je naveo nadležni zdravstveni organ, mogu da predstavljaju rizik po javno zdravlje.
Upozoravaju se stanovnici i turisti da koriste flaširanu i adekvatno prokuvanu vodu.
Opština Kasandra je najnaseljenije je i najposećenije područje na Halkidikiju. Poznata mesta u opštini, ujedno i destinacije koje naši turisti najčešće posećuju jesu: Pefkohori, Hanioti, Polihrono, Kaliteja.
Zajecaronline/24sedam/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar