Alarm za turiste: U ovom delu Grčke zabranjena upotreba vode iz česme

Opština Kasandra upozorila je da voda iz česme ne sme da se koristi za piće, kuvanje i pranje zuba. Razlog je to što je otkrivena mikrobiološka kontaminacija u uzorku vode za piće iz vodovodne mreže Siviri.

Kako je navedeno, zabrana će važiti dok se ne obave sve potrebne provere, prenosi Halkidiki njuz.

Kontaminaciju je otkrio Direktorat za javno zdravlje i socijalnu zaštitu Regionalne jedinice Halkidikija. Tokom mikrobiološkog ispitivanja uzorka vode za piće otkriveni su mikrobiološki parametri koji, kako je naveo nadležni zdravstveni organ, mogu da predstavljaju rizik po javno zdravlje.

Upozoravaju se stanovnici i turisti da koriste flaširanu i adekvatno prokuvanu vodu.

Opština Kasandra je najnaseljenije je i najposećenije područje na Halkidikiju. Poznata mesta u opštini, ujedno i destinacije koje naši turisti najčešće posećuju jesu: Pefkohori, Hanioti, Polihrono, Kaliteja.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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