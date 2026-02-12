Slavimo Sveta tri jerarha! Evo kako je nastao ovaj praznik

Srpska pravoslavna crkva 12. februara slavi Sveta tri jerarha.

Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatoust imaju svaki posebno svoj dan praznovanja u januaru i to: Vasilije Veliki 1. januar, Grigorije Bogoslov 25. januar i Jovan Zlatoust 27. januar i 13. novembar. A ovaj zajednički praznik ustanovljen je u XI veku za vreme cara Aleksija Komnena.

Jedno vreme se povela polemika o tome ko je od njih trojice svetitelj.

Jedni su uzdizali Vasilija zbog njegove čistote i hrabrosti; drugi Grigorija zbog njegove nedostižne dubine i visine uma u bogoslovlju; treći opet Zlatousta zbog njegove čudesne krasnorečivosti i jasnoće izlaganja vere.

I tako, jedni se nazvaše vasilijani, drugi grigorijani, a treći jovaniti. No promislom Božjim ovaj spor bi rešen na korist crkve i na još veću slavu trojice svetitelja.

Episkop evhaitski Jovan (14. juna) imao je jednu viziju u snu, naime: najpre mu se javiše svaki od ova tri svetitelja, najposle u velikoj slavi i neiskazanoj krasoti, a potom sva tri zajedno.

Tada mu rekoše: – Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa nema u nama protivrečno… niti ima među nama prvog ni drugog.

Još posavetovaše svetitelji episkopa Jovana da im on napiše jednu zajedničku službu i da im se odredi jedan zajednički dan praznika.

Povodom ovoga divnog viđenja spor se reši na taj način što se odredi 30. januar/ 12. februar kao zajednički praznik za sva tri ova jerarha. Ovaj praznik grčki narod smatra ne samo crkvenim nego i svojim najvećim nacionalnim i školskim praznikom.

Prema verovanjima, Sveta tri jerarha štite narod i životinje od zlih vetrova i mrazeva.

Po tome kakvi vetrovi budu duvali na današnji dan, kako se veruje, može da se prognozira kakvo će biti vreme tokom godine. Ukoliko duva s juga, godina će biti dobra i bogata, severac donosi lošu godinu s hladnim vremenom. Istočni vetar donosi nestašice, a zapadni blagodet, bar što se tiče ribe i mleka. I ako vetra nema – dobro je, čeka nas vesela i bogata godina.

Čobani u pojedinim krajevima Srbije okupljaju se na današnji dan i sviraju frulu. Sveta tri jerarha slave se kod Srba kao krsna slava. Ovaj veliki praznik u crkvenom kalendaru obeležava se crvenim slovom, a slave ga i mnogi manastiri i crkve.

Zajecaronline.com/24sedam.rs

