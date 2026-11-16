Siniša Mali podneo ostavku na mesto odbornika u Skupštini Beograda

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali potvrdio je danas da je u petak podneo ostavku na mesto odbornika Skupštine grada Beograda.

Mali je za Tanjug rekao da je to uradio odmah nakon dobijanja rešenja Agencije za borbu protiv korupcije.

“I kao ministar finansija u tehničkom mandatu, a i nakon formiranja nove Vlade kada budemo u opoziciji, nastavićemo borbu za bolju Srbiju”, poručio je Mali

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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Određen pritvor osumnjičenom: Kamenicama razbio vrata i prozore na prijemnoj kancelariji Centra za socijalni rad u Zaječaru

Policija u Zaječaru je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila G. R. (1978) iz Zaječara, zbog sumnje da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

On se sumnjiči da je tokom noći između 13. i 14. novembra kamenicama razbio stakla na ulaznim vratima, kao i prozore na prijemnoj kancelariji Centra za socijalni rad u Zaječaru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu

Rešenjem sudije, određen mu je pritvor u trajanju od 30 dana.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.