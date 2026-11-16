Stanković razrešio dužnosti direktora “Jovine” gimnazije Radivoja Stojkovića

Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković razrešio je danas dužnosti direktora gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu Radivoja Stojkovića, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu prosvete.

Kako je rečeno, direktor je razrešen na osnovu prethodne saglasnosti pokrajinskog sekretara za obrazovanje, prema različitim inspekcijskim nalazima i u skladu sa zakonom propisanom procedurom.

Stanković je ranije predložio vanredni inspekcijski nadzor u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”, a po presudi Osnovnog suda u Novom Sadu u slučaju Stojkovića.

Stanković je tada naveo da je povodom krize u upravljanju u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu, konstatovao da je presuda Osnovnog suda u Novom Sadu sa sedištem u Bačkoj Palanci pravosnažna i izvršna.

On je naložio Školskom odboru “Jovine” gimnazije da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima razmotri sve relevantne činjenice, okolnosti i posledice, kao i da predloži odgovarajuće mere koje proističu iz Odluke Osnovnog suda u Novom Sadu sa sedištem u Bačkoj Palanci. A po presudi Radivoju Stojkoviću, donetoj 30. oktobra 2026. godine.

Grupa roditelja učenika Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu tražila je da se razreši direktor te škole, a taj zahtev su ponovili i danas.

Stojković je uhapšen 28. oktobra po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci zbog sumnje da je izvršio četiri krivična dela neizvršenja sudskih odluka. Kako se sumnja, odbio da vrati na posao suspendovane profesore.

Radivoje P. Stojković je više od dve decenije bio na čelu Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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