Jovana Joksimović napušta Tanjug, podnela ostavku na mesto direktorke i glavne urednice novinske agencije i televizije

Direktorka i glavna urednica novinske agencije Tanjug Jovana Joksimović podnela je ostavku i napušta agenciju i televiziju Tanjug. Jovana Joksimović je odluku da napušta Tanjug saopštila u oproštajnom mejlu zaposlenima. Joksimović je u mejlu, u koji je portal Newsmax Balkans imao uvid, navela da je pre šest godina postala deo, kako kaže, velike medijske priče – deo Tanjuga, “najdugovečnije i najuticajnije novinske agencije na ovim prostorima”.

“Šest izazovnih godina tokom kojih smo izgradili sistem koji danas nosi 90 novinara i urednika, dnevno objavljuje oko 400 vesti i više od 120 video-sadržaja, uz najmoderniji sistem za prenos vesti. Sveukupno, Tanjug danas ima 220 zaposlenih. Menjali smo Tanjug da bi bio moderniji, efikasniji i da bi naši korisnici – pre svega mediji – mogli u potpunosti da se oslone na nas. U okviru te ideje zajedno smo napravili i Tanjug televiziju. Naš model postao je prepoznatljiv i u evropskim okvirima kao primer transformacije tradicionalne novinske agencije u integrisanu medijsku kompaniju“, navela je Joksimović.

Dodala je da je paralelno sa tim, vodila i jutarnji program na televiziji K1.

“Sada je došao trenutak kada moram da napravim izbor i od nečega odustanem. Donela sam tešku, ali važnu i promišljenu odluku, pre svega zbog svih svojih privatnih i porodičnih uloga. Podnosim ostavku i povlačim se iz rada u agenciji i na televiziji, o čemu sam već obavestila većinske vlasnike”, napisala je Joksimović.

Zajecaronline/Newsmax Balkans/J.V.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.