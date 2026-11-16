Vojno zdravstvo dobilo novo rukovodstvo: Nebojša Marić postavljen za načelnika VMA

Brigadni general prof. dr Nebojša Marić, istaknuti grudni hirurg, postavljen je za novog načelnika Vojnomedicinske akademije (VMA), nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans. Na toj funkciji naslediće dosadašnjeg načelnika, brigadnog generala prof. dr Nenada Perišića, gastroenterologa, koji odlazi u penziju nakon završetka službe.



Kadrovske promene obuhvataju i Upravu za vojno zdravstvo. Na čelu te uprave brigadnog generala dr Dragana Dinčića, koji takođe odlazi u penziju, nasleđuje brigadni general dr Nemanja Borovčanin. Promene su deo redovnog procesa smene generacija i kadrovskih rotacija u sistemu vojnog zdravstva Vojske Srbije. Očekuje se da nova rukovodstva nastave aktivnosti na unapređenju rada vojnozdravstvenih ustanova i daljem razvoju zdravstvene zaštite pripadnika Vojske Srbije.

Ko je novi načelnik VMA

Prof. dr Nebojša Marić rođen je 19. avgusta 1973. godine u Čačku. Završio je Medicinski fakultet u Kragujevcu 1999. godine, a specijalizaciju iz grudne hirurgije na VMA 2009. Doktorirao je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Dugogodišnji je pripadnik sanitetske službe Vojske Srbije – ranije je bio načelnik Sanitetske službe u Kraljevu, a od 2010. godine radi na VMA, gde je bio načelnik Kabineta za grudnu hirurgiju, a od 2020. načelnik Odeljenja za grudnu hirurgiju.

Poznat je kao jedan od pionira minimalno invazivne video-asistovane torakoskopske hirurgije (VATS) u Srbiji. Među prvima je uveo procedure poput VATS lobektomije i pneumonektomije, a autor je udžbenika o ovoj metodi. Profesor je na Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane i važi za jednog od vodećih stručnjaka u lečenju karcinoma pluća minimalno invazivnim tehnikama. Ranije je bio u činu pukovnika; prema najnovijim saznanjima, unapređen je u brigadnog generala.

Brigadni general prof. dr Nenad Perišić na čelu VMA bio je od kraja 2024. godine, kada je nasledio Miroslava Vukosavljevića. Gastroenterolog, rođen 1962. godine, dugogodišnji je stručnjak Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA. Brigadni general dr Dragan Dinčić na čelu Uprave za vojno zdravstvo bio je od iste promene 2024. godine.

Novi načelnik Uprave za vojno zdravstvo, brigadni general dr Nemanja Borovčanin, prema dostupnim podacima, specijalista je transfuziologije sa radnim iskustvom na VMA.

Ove kadrovske promene dolaze u trenutku kada se vojni zdravstveni sistem suočava sa izazovima poput listi čekanja, nedostatka kadra i potrebe za modernizacijom, uključujući i veliki projekat energetske sanacije zgrade VMA. Očekuje se da će nova imena nastaviti rad na unapređenju uslova i dostupnosti zdravstvene zaštite kako za vojne osiguranike, tako i za civile koji se leče na VMA.

Zajecaronline/Newsmax Balkans/N. S.

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