Sutra nova presuda Hašimu Tačiju u Hagu: Tužilaštvo traži još šest godina zatvora zbog ometanja pravde

Sutra nova presuda Hašimu Tačiju u Hagu

Specijalizovana veća Kosova u Hagu sutra, 17. novembra u 10 časova, izreći će prvostepenu presudu Hašimu Tačiju i još četvorici optuženih u odvojenom postupku za krivična dela protiv pravosuđa, uključujući pokušaje nezakonitog uticanja na svedoke u predmetu za ratne zločine.

Presuda će biti izrečena pred sudijom pojedincem Kristoferom Gosnelom.

Osim bivšeg predsednika Kosova i nekadašnjeg vođe OVK Hašima Tačija, optuženi su i bivši šef Kosovske obaveštajne agencije (AKI) Baškim Smakaj. Bivši predsednik opštine Mališevo Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i bivši kosovski ministar pravde Hajredin Kuči.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023. godine, tokom odvojenih neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Tači je Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju dostavljao poverljive informacije o svedocima Specijalizovanog tužilaštva u postupku za ratne zločine. Davao im uputstva kako da utiču na njihove iskaze. I koordinisao grupe radi ometanja pravde.

Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenih lica, četiri tačke za povredu tajnosti postupka i četiri za nepoštovanje suda. Ostali optuženi su tereti za ometanje i nepoštovanje suda (Kuči samo za nepoštovanje).

Sutra nova presuda Hašimu Tačiju u Hagu

Suđenje je počelo 27. februara 2026. i zaključeno je 14. septembra nakon završnih reči. Specijalizovano tužilaštvo zatražilo je šest godina zatvora za Tačija (uz zahtev da mu se vreme provedeno u pritvoru ne uračuna u ovu kaznu). Po tri godine za Smakaja, Kiljaja i Fazljijua, te devet meseci za Kučija.

Odbrana traži oslobađajuće presude.

Ovaj postupak je potpuno odvojen od glavnog suđenja za ratne zločine, u kojem je Tači 16. septembra 2026. prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog protivpravnog lišavanja slobode (najmanje 385 lica). Surovog postupanja, mučenja i ubistva (96 lica). U istom predmetu osuđeni su i Jakup Krasnići (25 godina), Kadri Veselji (18) i Redžep Seljimi (13).

Izricanje presude očekuje se u atmosferi jakog otpora prema Specijalizovanim većima u delu albanske javnosti. Uz proteste i pokušaje kosovskih vlasti da ograniče mandat suda.

Zajecaronline/J.V.

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