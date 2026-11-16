Grad Beograd i Aleksandar Šapić 22 meseca ne plaćaju Beogradskim elektranama: Dug premašio 5,4 milijarde dinara

Grad Beograd već 22 meseca ne uplaćuje ni dinar Javnom komunalnom preduzeću Beogradske elektrane, iako je obavezan da to čini. Prema ekskluzivnim saznanjima portala Nova.rs dug je u prvim danima novembra 2026. dostigao iznos od preko 5,4 milijarde dinara, odnosno više od 45 miliona evra, i to bez kamata.

Poslednji put kada je Grad uplatio nešto Beogradskim elektranama bio je septembar 2024. godine. Od tada gradonačelnik Aleksandar Šapić ne odgovara na apele, molbe i zahteve da se dug konačno počne izmirivati. Portal Nova.rs je pitanje uputio i mejlom, ali odgovora nije bilo.

Najveći pojedinačni dug otpada na Sekretarijat za osnovno i srednje obrazovanje i dečju zaštitu – preko 3,2 milijarde dinara. Reč je o vrtićima, osnovnim i srednjim školama koje koriste grejanje, a Grad ga ne plaća.

Među korisnicima grejanja najveći deo duga otpada na Sekretarijat za osnovno i srednje obrazovanje i dečju zaštitu. Dakle, vrtići, osnovne i srednje škole koriste grejanje, ali grejanje ne plaćaju. Ne da Šapić. Sekretarijat je, prema informacija do kojih smo došli, zaključno sa 6. novembrom ove godine, Beogradskim elektranama dugovao nešto preko 3,2 milijarde dinara.

Javna komunalna preduzeća sledeći su veliki dužnik, s dugom od skoro 272 miliona dinara. Tu spadaju JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, JKP Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, Gradska čistoća JKP, JKP Parking servis Beograd, Zelenilo Beograd JKP, JKP Pijace Mladenovac, JKP Javno osvetljenje Beograd i Komunalno preduzeće Eko-Dim d.o.o.

Zajecaronline/Nova.rs/N. S.

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