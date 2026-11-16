Grad Beograd i Aleksandar Šapić 22 meseca ne plaćaju Beogradskim elektranama: Dug premašio 5,4 milijarde dinara
Grad Beograd već 22 meseca ne uplaćuje ni dinar Javnom komunalnom preduzeću Beogradske elektrane, iako je obavezan da to čini. Prema ekskluzivnim saznanjima portala Nova.rs dug je u prvim danima novembra 2026. dostigao iznos od preko 5,4 milijarde dinara, odnosno više od 45 miliona evra, i to bez kamata.
Poslednji put kada je Grad uplatio nešto Beogradskim elektranama bio je septembar 2024. godine. Od tada gradonačelnik Aleksandar Šapić ne odgovara na apele, molbe i zahteve da se dug konačno počne izmirivati. Portal Nova.rs je pitanje uputio i mejlom, ali odgovora nije bilo.
Najveći pojedinačni dug otpada na Sekretarijat za osnovno i srednje obrazovanje i dečju zaštitu – preko 3,2 milijarde dinara. Reč je o vrtićima, osnovnim i srednjim školama koje koriste grejanje, a Grad ga ne plaća.
Među korisnicima grejanja najveći deo duga otpada na Sekretarijat za osnovno i srednje obrazovanje i dečju zaštitu. Dakle, vrtići, osnovne i srednje škole koriste grejanje, ali grejanje ne plaćaju. Ne da Šapić. Sekretarijat je, prema informacija do kojih smo došli, zaključno sa 6. novembrom ove godine, Beogradskim elektranama dugovao nešto preko 3,2 milijarde dinara.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
Dodaj komentar