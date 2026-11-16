Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović penzionisan na sopstveni zahtev

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović penzionisan je na sopstveni zahtev, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno u saopštenju, ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike, na osnovu člana 110 Zakona o Vojsci Srbije, danas je prestala profesionalna vojna služba, po sili zakona s pravom na penziju, dosadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Milanu Mojsiloviću.

Do postavljenja novog načelnika Generalštaba ovu dužnost obavljaće komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković. On je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike određen za zastupnika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović penzionisan na sopstveni zahtev

Mojsilović je penzionisan na sopstveni zahtev, u 60. godini života i sa više od 42 godine penzijskog staža. Zakonom je definisano da oficiru u činu generala služba u Vojsci Srbije prestaje kada navrši 40 godina penzijskog staža i 58 godina života. S tim da se profesionalna vojna služba može produžiti do dve godine. Što je u slučaju generala Mojsilovića i učinjeno odlukom predsednika Republike u julu 2025. godine.

General Milan Mojsilović je bogatu vojničku karijeru započeo 1986. godine kao vojnik na služenju vojnog roka u Školi rezervnih oficira oklopno-mehanizovanih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Završio je Vojnu akademiju, Komandno-štabnu školu i Školu nacionalne odbrane. U službi je napredovao od najnižeg vojničkog do najvišeg oficirskog čina. Obavljao je, između ostalog, dužnosti komandanta oklopne brigade, zamenika komandanta Združene operativne komande u Generalštabu i komandanta Kopnene vojske. Službovao je u Banjaluci, Vršcu, Kruševcu, Pančevu, Beogradu, Vranju, Prokuplju, Kragujevcu i Nišu.

Mojsilović je istakao da mu je bila izuzetna čast da Otadžbini služi kao vojnik, oficir i prvi čovek Vojske Srbije. Svim oficirima, podoficirima, vojnicima i civilnim licima na službi u Vojsci Srbije uputio reči zahvalnosti na požrtvovanosti u služenju Srbiji. Kao i savesnom i stručnom vršenju dužnosti, navodeći da je ponosan na njih i rezultate koje su zajedno ostvarili.

Ukazao je da pripadnike Vojske Srbije krase vernost Otadžbini, posvećenost profesiji, odgovornost i stručnost. Takođe je i izrazio nadu da će s njegovim naslednikom na čelu Vojska Srbije nastaviti da jača u svim segmentima.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.