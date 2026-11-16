Sutra konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije

Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije biće održana sutra, a na njoj treba da budu potvrđeni mandati poslanika i izabrano skupštinsko rukovodstvo.

Na dnevnom redu sednice je šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

U skladu sa Poslovnikom, sednicu je sazvala predsednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika, a konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu.

U petak su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije uoči konstitutivne sednice, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, kao i predstavnici manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mesta i predsednicima radnih tela, a Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici.

Naveli su takođe da će javnost biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsednika ostalim poslaničkim grupama, pošto Studentska lista, kako navode, demokratski razgovara o svim pitanjima i na isti način donosi odluke.

Dodaje se da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno.

Studentska lista je navela da je generalni sekretar Narodne skupštine tražio da imena predsednika Skupštine, ukupan broj potpredsednika, imena kandidata za potredsednike, kao i imena kandidata za komisiju za verifikaciju mandata dostave u ponedeljak, odnosno danas.

Takođe su naveli da su njihovi predstavnici tražili da se, s obzirom na to da se 17. novembra obeležava Međunarodni dan studenata, odobri prisustvo delegaciji studenata na galeriji tokom konstitutivne sednice.

Predstavnici liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, Milenko Jovanov i Ana Brnabić posle konsultacija u petak održali su konferenciju za novinare, na kojoj su naveli da se posle prvog razgovora videlo da će prava opozicije u Skupštini biti smanjivana i da će biti prekinute najbolje parlamentarne i demokratske prakse koje su u Srbiji ustanovljene i poštovane.

Jovanov je rekao da su na sastanku obavešteni da će postojati komisija koja će procenjivati da li neki poslanik može da bude na čelu nekog odbora i naveo da su predstavnici liste “Ujedinjena Srbija” tražili da im se dostavi ko su članovi komisija koji će da odlučuju o bilo čijoj kvalifikaciji, a da su dobili odgovor da će to da se odluči na samim radnim telima Skupštine, gde će se pokazati ko ima većinu.

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa te poslaničke grupe i da se još ne zna kako će se ta poslanička grupa zvati, navodeći da će odluka o tome biti doneta danas ili sutra ujutro.

Naveo je takođe da će ta poslanička grupa predložiti Stojana Radenovića za predsednika parlamenta.

Vučić je takođe rekao da Studentska lista neće konsultacije u parlamentu, već sama da bira ko može da vodi odbore i upozorio da dolazi vreme gaženja uobičajene demokratske prakse.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra.

Prema konačnim rezultatima, “Studentska lista-Studenti pobeđuju” osvojila je 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista ”Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor” i lista ”Albanska koalicija” osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste “Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)”, ”SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka” i ”Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje”.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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