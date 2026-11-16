Vozači, pažnja! Od danas do 22. novembra pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa sprovodiće se od danas do 22. novembra u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa. Kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Takođe i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju, navodi se u saopštenju.

Tokom trajanja akcije, poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece. Pripadnici saobraćajne policije će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Tokom prethodne ovakve akcije, koja je realizovana u maju ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije otkrili su 7.209 prekršaja vozača teretnih vozila i 781 prekršaj vozača autobusa, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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