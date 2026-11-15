Koliko sobni kaktusi žive? Evo kako da ih održavate tokom zimskih dana!

Koliko sobni kaktusi žive?

Ako želite da oplemenite prostor i da ne brinete da li će biljka da vam uvene ili ne, nabavite kaktus. Postoji mnogo vrsta, a ono što sve zanima jeste da kaktusi u sobnim uslovima najčešće žive između 10 i 30 godina, ali uz pravilnu negu pojedine vrste mogu trajati i preko 50 pa čak i 100 godina.

Manje, pustinjske vrste obično žive kraće, dok veće vrste i takozvani “šumski” kaktusi (poput Božićnog kaktusa) mogu decenijama prelaziti s generacije na generaciju. Najčešći ubica sobnih kaktusa je prekomerno zalivanje koje dovodi do truljenja korena. Kaktusi traže mnogo direktnog sunčevog svetla (idealno na južnom ili zapadnom prozoru).

Saksija obavezno mora imati rupe na dnu, a supstrat treba da bude peskovit i rastresit.

Koliko sobni kaktusi žive?

Zimi kaktus premestite u hladniju prostoriju (oko 10–15°C) kako bi mirovao, što mu produžava život i podstiče cvetanje u proleće. Postoji preko 2.000 različitih vrsta kaktusa

VRSTE KAKTUSA

Taštin jastuk je prepoznatljiv po svom savršenom loptastom obliku i jarkim, zlatno-žutim bodljama. Veoma sporo raste i izuzetno je dekorativan.

Bradavičasti kaktus je jedan od najrasprostranjenijih rodova. Obično su manjeg rasta, okruglasti i u proleće formiraju prelepi venčić od sitnih cvetova na samom vrhu.