Uhapšen Patrik Drid: Evo šta se stavlja na teret dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Patrik Drid, priveden je danas, 16. novembra, prema navodima medija. Kako prenose mediji, Drid je navodno uhapšen u vezi sa slučajem izdavanja sportskih sala koje je koristio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu.

Detalji o okolnostima privođenja, kao ni o eventualnim optužbama, za sada nisu zvanično saopšteni.

Istovremeno, za danas je na Fakultetu zakazano odlučivanje o poverenju Patriku Dridu, odnosno o njegovom daljem ostanku na funkciji dekana.

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Studenti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu javno su se obratili dekanu prof. dr Vladimiru Janjiću: Nazivao ih „gorim od fašista i teroristima“, „debilima i autističnima“ – ZAHTEVAJU OSTAVKU!

Studenti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu uputili su otvoreno pismo dekanu prof. dr Vladimiru Janjiću u kome ga optužuju za uvredljive izjave na njihov račun i traže da snosi odgovornost.

U pismu koje je objavila studentska blokada FMNKG navodi se da ih je dekan na sednici HNB-a nazvao „gorim od fašista i teroristima“, a da su ga ranije zvali i „debilima i autističnima“. Studenti podsećaju da su upravo oni izneli četiri zahteva u decembru 2024. godine i da su pobedili uprkos tim etiketama.

„Znate dobro da ste to izgovorili i znate dobro da to nisu jedini epiteti kojima ste nazivali svoje studente“, piše u pismu.

Zajecaronline/Srbijadanas/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.