Nova metoda u savremenijem lečenju katarakte u ZC Zaječar

Na očnom odeljenju u Zaječaru učinjen je korak napred u savremenijem lečenju bolesti sočiva oka, tj u lečenju katarakte.

“Načelnik odeljenja oftalmologije, spec. oftalmologije dr Zoran Živković, spec. oftalmologije dr Ivan Jovanović i spec. anesteziologije dr Miloš Đokić uz medicinske sestre i tehničare i uz mentorstvo i profesionalnu podršku redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Nišu, klinike za oftalmologiju UKC Niš, spec. oftalmologije, prof. dr Jasmine Đorđević Jocić obavili su 5 operacija katarakte savremenom UZ metodom pod nazivom fakoemulzifikacija katarakte“, naveli su u ZC Zaječar.

Fakoemulzifikacija katarakte je savremena, minimalno invazivna i bezbolna hirurška metoda uklanjanja zamućenog očnog sočiva (katarakte) uz pomoć ultrazvuka i ugradnju veštačkog intraokularnog sočiva (IOL). Predstavlja zlatni standard u modernoj oftalmologiji.

Kako su objasnili u ZC Zaječar, radi se kao dnevna hirurgija, što znači da se pacijenti istog ili sledećeg dana nakon operacije otpuštaju na dalje kućno lečenje.

Potpuno oporavak i vraćanje oštrine vida se očekuje za 7 dana od operacije.

Zajecaronline/N. S.

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.