Počinje nastava u školama širom Srbije: Evo kada se đaci ponovo odmaraju

Učenici u Srbiji danas se vraćaju u školske klupe nakon jesenjeg raspusta. Jesenji raspust počeo je 11. novembra, na Dan primirja.

Iako su se tek vratili redovnim obavezama, mnogi već odbrojavaju dane do narednog odmora, koji donosi novogodišnje i božićne praznike.

Prema školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, zimski raspust neće početi istovremeno za sve učenike. Termini se razlikuju u centralnoj Srbiji i Vojvodini. Razlike postoje i u završetku prvog polugodišta za osnovce i srednjoškolce.

Osnovci i srednjoškolci većine škola u Srbiji narednu pauzu od školskih obaveza imaće krajem godine, kada se završava prvo polugodište. Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra – osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije. Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.

U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara.

Nakon toga sledi Sretenjski raspust, koji je predviđen od 15. do 19. februara.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.