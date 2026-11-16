Procedura konstitutisanja Narodne skupštine

U Skupštini Srbije za sutra, 17. novembar, zakazana je konstitutivna sednica novog saziva parlamenta, na kojoj treba da se potvrde mandati poslanika i izabere novo skupštinsko rukovodstvo.

Na dnevnom redu je šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Prema Poslovniku Narodne skupštine, prvoj sednici, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik. A u radu mu pomaže po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine.

Na prvoj sednici Narodne skupštine vrši se potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine. Kao i imenovanje generalnog sekretara Skupštine. Na prvoj sednici vrši se i izbor članova radnih tela Narodne skupštine i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Mandati narodnih poslanika potvrđuju se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika o sprovedenim izborima. Skupština na prvoj sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih poslanika, obrazuje komisiju od tri člana, kojoj predsedava najstariji član.

Komisija, na osnovu izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. Na osnovu izveštaja, predsedavajući konstatuje da je državni organ nadležan za sprovođenje izbora narodnih poslanika podneo izveštaj o sprovedenim izborima. Kao i o tome koja su uverenja o izboru za poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.

Nakon potvrđivanja mandata, narodni poslanici polažu zakletvu.

Izbor predsednika Narodne skupštine

Kada je reč o izboru predsednika Narodne skupštine, predlog kandidata za predsednika podnosi najmanje 30 narodnih poslanika. Predlog se podnosi predsedavajućem, u pisanom obliku. A predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog. O predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine otvara se pretres. Zatim, predsedavajući utvrđuje listu kandidata za predsednika Narodne skupštine, po azbučnom redu prezimena.

Pre izbora predsednika, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako je glasanje javno, glasa se prozivkom, a tajno glasanje vrši se u skladu s odredbama Poslovnika kojima se uređuje odlučivanje Skupštine tajnim glasanjem.

Za predsednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanik za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, postupak izbora se ponavlja.

Generalni sekretar Narodne skupštine

Generalnog sekretara Narodne skupštine, Skupština imenuje na predlog predsednika Skupštine. A generalni sekretar imenovan je ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Poslaničke grupe

Prema Poslovniku, u Narodnoj skupštini obrazuju se poslaničke grupe. Poslanička grupa je obrazovana podnošenjem predsedniku Narodne skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naznačava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik.

Konstituisanje odbora Narodne skupštine

Kada je reč o konstituisanju odbora Narodne skupštine, poslaničke grupe predlažu kandidate za članove i zamenike članova odbora. To se vrši srazmerno broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj poslanika u Narodnoj skupštini. U sastavu odbora prilikom utvrđivanja srazmernog učešća poslaničkih grupa u ukupnom broju članova i zamenika članova odbora, obezbeđuje se većina onih stranaka koje čine parlamentarnu većinu. Predsednik Narodne skupštine podnosi Narodnoj skupštini predlog odluke o izboru članova. Kao i zamenika članova odbora na osnovu predloga poslaničkih grupa. O predlogu odluke odlučuje se u celini, javnim glasanjem. A članovi i zamenici članova odbora su izabrani ako je za predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Konstituisanje stalnih parlamentarnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama

Skupština odlučuje o utvrđivanju sastava stalnih parlamentarnih delegacija za učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Kao i Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih multilateralnih parlamentarnih institucija i organizacija. Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija podnosi predsednik Narodne skupštine, u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa. Vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova.

Konstituisanjem Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra. Prema konačnim rezultatima, “Studentska listi- Studenti pobeđuju” osvojila je 140 mandata. Dok je lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata. U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista. Izborna lista ”Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor” i lista ”Albanska koalicija” osvojile su po dva mandata. Dok će po jednog poslanika imati izborne liste “Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)”. Takođe ”SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka” i ”Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje”.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.