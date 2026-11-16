Selo Zvezdan danas bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas će bez vode biti selo Zvezdan.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

SAZNAJTE JOŠ.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, najviše do 15 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno. Tokom prepodneva na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u drugim krajevima uslediće jače naoblačenje sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova, uz više padavina u centralnim i istočnim krajevima.

Najniža temperatura biće od 5 do 9, a najviša dnevna od 12 do 15, u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni.

Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Zaječaru prepodne oblačno i suvo, popodne oblačno, sa kišom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 8° C.

Narednih dana postepeno toplije, ponegde ponovo do 20 °C .

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.