Pod udar kriminalno-političkih menadžera posle Čolića i Mirkovića došli su i Aleksandra Prijović i Filip Živojinović! Imaju li naše države snagu da zaštite svoje građane ili će dopustiti da kriminalci zaštićeni od političara vladaju?

Paljenje automobila, postavljanje bombi u dvorišta porodičnih kuća i fizički napadi – sve češće se govori o ovakvim dogadajima u svetu estrade u Srbiji.

Da li je srpska estrada postala talac kriminalnih organizacija? Estradni menadžeri više nisu samo ljudi iz sveta muzike i šou-biznisa. Sve češće se postavlja pitanje ko se krije iza pojedinih menadžerskih struktura i

kakve veze imaju sa kriminalnim podzemljem.

Da li se oko organizacije koncerata, nastupa i angažovanja estradnih zvezda kriju ucene, pranje novca i drugi oblici kriminalnih aktivnosti?

Bomba bačena na kuću Zdravka Čolića i paljenje automobila Aleksandre Prijović otvaraju ozbiljna pitanja o bezbednosti ljudi na estradi.

Da li je na srpskoj estradi u toku kriminalni rat i ko zapravo vuče konce iza scene?

Kriminalci zaštićeni od državnih struktura iz regiona su toliko involvirani u estradne krugove da su jedinog menadžera koji ne prihvata da bude deo toga napali u Zagrebu ispred hotela Šeraton. Saša Mirković je zamalo platio glavom to što državni organi ne rade svoj posao i ne procesuiraju kriminalce. To se dešava u skoro svim državam na teritoriji bivše Jugoslavije.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.