Miodrag Marković ponovo u centru pažnje: Komisija Vrhovnog javnog tužilaštva ukazuje na nepravilnosti u više predmeta

Zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Miodrag Marković, ponovo je u fokusu javnosti nakon što je Komisija Vrhovnog javnog tužilaštva objavila izveštaj u kojem se ukazuje na sumnje u nepravilnosti u radu pojedinih tužilaca. Izveštaj, objavljen krajem oktobra/početkom novembra 2026. godine. Posebno analizira postupanje u predmetima povezanim sa studentskim i građanskim protestima.

Markovićevo ime pojavljuje se u nekoliko kontroverznih slučajeva. Jedan od njih je istraga povodom navoda o upotrebi zvučnog topa (soničnog oružja) tokom protesta „15 za petnaest“ 15. marta 2025. godine u Beogradu.

Više javno tužilaštvo je zaključilo da nije bilo upotrebe takvog sredstva i da su navodi tendenciozni, dok je Komisija ocenila da je istraga bila pristrasna, da su zanemarena svedočenja i da se polazilo od unapred formiranog zaključka.

Komisija je predložila krivično gonjenje Markovića zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, kao i disciplinski postupak zbog kršenja načela nepristrasnosti.

Drugi slučaj tiče se gaženja studentkinje tokom protestne šetnje na Novom Beogradu (ulica Jurija Gagarina).

Prethodna optužnica za teško ubistvo u pokušaju je, nakon što je Marković preuzeo predmet, prekvalifikovana u blaže delo. Komisija je to ocenila kao problematično postupanje bez novih dokaza.

Pominje se i javna podrška Markovića pomilovanju Milice Stojanović, kao i njegova uloga u pretresu Filozofskog fakulteta i Rektorata nakon smrti studentkinje (gde je, prema izveštaju, oduzimana dokumentacija studentskog pokreta van naredbe).

Protiv njega su podnošene krivične i disciplinske prijave, a njegovo ime se pojavljuje i u vezi sa postupanjem tužilaštva u predmetima „Milenijum tim“ i „Danube Riverside“.

Komisija je u izveštaju ukazala na sistemske obrasce u radu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i predložila dalje mere, uključujući i dostavljanje izveštaja Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Zajecaronline/J.V.

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