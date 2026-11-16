Aleksandra Štimac sa Studentske liste: Predloge za predsednika i potpredsednike predaćemo sutra

Kandidat za poslanicu sa Studentske liste Aleksandra Štimac izjavila je da će ta lista predloge za predsednika i potpredsednike Skupštine predati sutra, nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve na konstitutivnoj sednici parlamenta.

Ona u razgovoru za N1 nije želela da kaže ko će biti kandidati te liste za predsednika i potpredsednike Skupštine.

“Mi ćemo, u skladu sa skupštinskim procedurama i Poslovnikom, predložiti da nakon pauze, odnosno nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve, pisanim putem predati naš predlog za predsednika, odnosno predsednicu Narodne skupštine. I tada će svi koji budu sutra pratili sednicu imati prilike da vide koga ćemo mi to predložiti”, navela je Štimac.

Na pitanje zašto ne saopštavaju imena do poslednjeg trenutka, kaže da se u celom procesu ponašaju vrlo transparentno, ali da prate skupštinske procedure.

“Mi smo tu da pokažemo kako novi nastup u Skupštini treba da izgleda. A to je: da pratimo Ustav, da pratimo Zakon o Narodnoj skupštini, sam Poslovnik i kodeks ponašanja narodnih poslanika”, rekla je ona.

Aleksandra Štimac sa Studentske liste: Predloge za predsednika i potpredsednike predaćemo sutra

Navela je da predloge za potpredsednike Skupštine predati takođe sutra.

Prema rečima Štimac, svi su slobodni da predlože svoje kandidate za bilo koju poziciju. A demokratskim putem će se u okviru Skupštine diskutovati najpre o tim tačkama, a potom će se glasati.

Štimac je rekla da se predstavnici Studentske liste intenzivno pripremaju za sutrašnju sednicu već više od dve sedmice.

“Izuzetno odgovorno prihvatamo ovu novu ulogu za sve nas… Mi parlamentarnu praksu nemamo, to je vrlo jasno. Ali znate ko se nalazi na listi, kakva vrsta ljudi, kakva vrsta stručnosti je na listi, tako da se nadamo da će nam par dana biti dovoljno da se uhodamo u same skupštinske procedure”, kazala je ona.

Kada je reč o novoj Vladi, navela je da će biti formirana u zakonskom roku i da je pred njom veliki posao.

“Mi se vodimo onim “požuri polako”, odnosno sve treba da bude urađeno na vreme. Ali o nekim stvarima zaista mora da se promisli, kao što je, na primer, trenutno prevelika administracija u okviru ministarstava. Imamo 25 ministarstava, plus pet ministara bez portfelja, 30 ministara”, rekla je Štimac.

Aleksandra Štimac sa Studentske liste: Predloge za predsednika i potpredsednike predaćemo sutra

Navela je da Studentska lista smatra da je to zaista veliki broj. I da će se najpre razgovarati o tome koji zaista broj ministarstava treba da bude u novoj vladi, kako bi se tek nakon toga određivalo. Odnosno, kako je rekla, donosile demokratske odluke u okviru pokreta o tome ko će se na određenim funkcijama naći.

Kaže da postoje određena imena o kojima se razgovara kada se radi o novoj vladi. Ali će ona “apsolutno biti određena kada celokupan demokratski proces u okviru pokreta bude sproveden”.

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za sutra u 10 časova.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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