SAŠA MIRKOVIĆ SE OGLASIO NAKON OSTAVKE JOVANE JOKSIMOVIĆ! Poručio: „Vreme je da se Tanjug vrati pravom vlasniku“

Nakon što je Jovana Joksimović podnela ostavku na mesto direktorke i glavne urednice novinske agencije i televizije Tanjug, oglasio se Saša Mirković, direktor Hype televizije i Hype produkcije.

Ova vest izazvala je pažnju javnosti, a Mirković se tim povodom oglasio i izneo svoj stav o vlasništvu nad ovom novinskom agencijom.

„Vreme je da se Tanjug vrati pravom vlasniku“

-Polako dolazi vreme da se Tanjug vrati pravom vlasniku. Ovi su do sada bili vlasnici otetog Tanjuga. Znači, oteli su ga, naplaćivali i radili šta su hteli – jasno je poručio Saša Mirković u svom obraćanju.

Svojim obraćanjem jasno je stavio do znanja da smatra kako je došlo vreme da se pitanje vlasništva nad Tanjugom ponovo otvori i da agencija bude vraćena onome za koga tvrdi da je njen pravi vlasnik.

Jovana Joksimović se oprostila od zaposlenih u Tanjugu putem mejla

Podsetimo, Jovana Joksimović saopštila je odluku o odlasku iz Tanjuga u oproštajnom mejlu koji je uputila zaposlenima.

U poruci, u koju je portal Newsmax Balkans imao uvid, navela je da je pre šest godina postala deo, kako je istakla, velike medijske priče, Tanjuga, „najdugovečnije i najuticajnije novinske agencije na ovim prostorima“.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.