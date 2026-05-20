Si priredio banket u Putinovu čast
Ruski predsednik Vladimir Putin, koji se nalazi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kini, prisustvovao je danas svečanom prijemu koji je organizovao kineski predsednik Si Đinping u Pekingu.
Svečani banket u čast 25. godišnjice potpisivanja Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, i 30. godišnjice uspostavljanja kursa strateške saradnje između Rusije i Kine održan je u Domu naroda u Pekingu, prenosi RIA Novosti.
Proslavi su, pored Putina i Si Đinpinga , prisustvovali predstavnici poslovnih i obrazovnih krugova, javnog života i medija dve zemlje.
Kineski predsednik Si Đinping razgovarao je u danas sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Velikom domu naroda u Pekingu, a dve strane su se složile da dodatno produže Sporazum o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije.
Nakon razgovora, Si i Putin su potpisali i objavili zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatne strateške koordinacije i produbljivanju dobrosusedskih odnosa i prijateljske saradnje između dve zemlje.
Takođe su prisustvovali potpisivanju 20 dokumenata o saradnji u oblastima koje uključuju ekonomiju i trgovinu, obrazovanje i nauku i tehnologiju.
Tokom Putinove posete, Kina i Rusija su izdale zajedničko saopštenje o promociji multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
Dve strane su takođe postigle 20 sporazuma o saradnji u drugim oblastima.
Si i Putin su se potom zajednički sastali sa novinarima.
Pre njihovih razgovora, Si je organizovao ceremoniju dobrodošlice za Putina u centru Pekinga, uz nastup vojnog orkestra, pozdrav uz paljbu iz 21 topa i defile počasne garde.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
