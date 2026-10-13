Selektor Sergej Barbarez najavio objavljivanje autobiografije

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez najavio je da će za dve nedelje izaći njegova autobiografija.

Knjiga ima naziv “Kreislaufe” ili u prevodu “Ciklusi“.

Kako je sam naveo to je priča o počecima, pogrešnim skretanjima, bitnim momentima.

“Iza mene su sati i sati razgovora. Razgovora u kojima sam otvorio dušu, oživeo uspomene i ponovo probudio bezbroj slika i misli. Za dve nedelje izlazi moja autobiografija. Zašto? Zato što već godinama u sebi nosim želju da ispričam svoju priču. Svoju celu priču. O počecima, kao i o zaobilaznim putevima i pogrešnim skretanjima. Spomenuo je i o neočekivanim preokretima koji su zauvek promenili moj život. O trenucima koji su me oblikovali, stavljali pred izazove i ponekad dovodili do samih granica. To je priča o boli, ponosu i, iznad svega, dubokoj zahvalnosti. To je moja priča.

Sa svim svojim usponima i padovima. Bez ulepšavanja. Iskreno iz dubine srca”, napisao je Barbarez.

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Zajecaronline/J.V.

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