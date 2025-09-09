Društvo Izdvajamo Praznik Vesti

Sektor za vanredne situacije obeležava svoj dan širom Srbije

09.09.2025.
foto: zajecaronline.com

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova 17. Septembra obeležava svoj Dan Sektora za vanredne situacije nizom manifestacija širom Republike Srbije.

U jutarnjim časovima planirano je obeležavanje krsne slave Presvete Bogorodice Neopalime kupine ili nesagorive kupine, zaštitnice vatrogasaca spasioca, u prostorijama svih 27 Organizacionih jedinica Sektora za vanredne situacije u Republici Srbiji uz ceremoniju sečenja slavskog kolača.

Vatrogasci – spasioci će, u periodu posvećenom obeležavanju Dana Sektora za vanredne situacije, realizovati niz aktivnosti tokom kojih će građani imati prilike da se upoznaju sa vatrogasnom opremom i poslom vatrogasaca.

Takođe, planirana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika Sektora za vanredne situacije širom R. Srbije, u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije.

Povodom Dana Sektora za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru planiralo je sledeće aktivnosti:

10.09.2025. godine, u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru, planirano je dobrovoljno davanje krvi pripadnika Odeljenja za vanredne situacije, sa početkom u 09,00 časova.

15.09.2025. godine, u prostorijama Vatrogasnog doma u Zaječaru, planirana je poseta dece sa posebnim potrebama iz ustanove ”Oblutak”; sa početkom u 11,00 časova.

17.09.2025. godine, u prostorijama Vatrogasnog doma u Zaječaru i ostalim područnim jedinicama, biće upriličeno tradicionalno sečenje slavskog kolača i obeležavanje slave, sa početkom u 10,00 časova.

U periodu od 15.09. do 17.09.2025. godine, u saradnji sa lokalnim preškolskim ustanovama, planirane su aktivnosti pripadnika PVSJ u Knjaževcu, Sokobanji i Boljevcu, sa početkom u 10,00 časova.

