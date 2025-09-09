Sektor za vanredne situacije obeležava svoj dan širom Srbije

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova 17. Septembra obeležava svoj Dan Sektora za vanredne situacije nizom manifestacija širom Republike Srbije.

U jutarnjim časovima planirano je obeležavanje krsne slave Presvete Bogorodice Neopalime kupine ili nesagorive kupine, zaštitnice vatrogasaca spasioca, u prostorijama svih 27 Organizacionih jedinica Sektora za vanredne situacije u Republici Srbiji uz ceremoniju sečenja slavskog kolača.

Vatrogasci – spasioci će, u periodu posvećenom obeležavanju Dana Sektora za vanredne situacije, realizovati niz aktivnosti tokom kojih će građani imati prilike da se upoznaju sa vatrogasnom opremom i poslom vatrogasaca.

Takođe, planirana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi pripadnika Sektora za vanredne situacije širom R. Srbije, u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije.

Povodom Dana Sektora za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru planiralo je sledeće aktivnosti:

10.09.2025. godine, u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru, planirano je dobrovoljno davanje krvi pripadnika Odeljenja za vanredne situacije, sa početkom u 09,00 časova.

15.09.2025. godine, u prostorijama Vatrogasnog doma u Zaječaru, planirana je poseta dece sa posebnim potrebama iz ustanove ”Oblutak”; sa početkom u 11,00 časova.

17.09.2025. godine, u prostorijama Vatrogasnog doma u Zaječaru i ostalim područnim jedinicama, biće upriličeno tradicionalno sečenje slavskog kolača i obeležavanje slave, sa početkom u 10,00 časova.

U periodu od 15.09. do 17.09.2025. godine, u saradnji sa lokalnim preškolskim ustanovama, planirane su aktivnosti pripadnika PVSJ u Knjaževcu, Sokobanji i Boljevcu, sa početkom u 10,00 časova.

Zajecaronline/PU u Zaječaru/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.