SEDAM GODINA RASTA: Rudnik u Majdanpeku zaposlio 800 radnika

Rudnik bakra Majdanpek zaposlio je skoro 800 radnika u prethodnih sedam godina i sada u RMB radi 1.400 ljudi.

Rudnik u Majdanpeku je, takođe, početkom februara zaposlio 16 praktikanata koji su imali priliku da znanje iz škole primene u realnom idustrijskom okruženju.

SEDAM GODINA RASTA

Među zaposlenim praktikantima je pet devojaka i 11 mladića, koji su maturanti Tehničke škole u Majdanpeku i Tehničke škole u Zaječaru.

Oni su se šest meseci osposobljavali za rad u pogonima Srbija Ziđin Koper u Majdanpeku, saopštila je kompanija.

Poslove pultiste, rukovaoca transportnim trakama, elektromehaničara, mašinbravara, metaloglodača i automehaničara obavljali su sve vreme uz nadzor mentora.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

