Sava kod Šapca i dalje na izuzetno niskom vodostaju, i dalje otežan rečni saobraćaj

Sava kod Šapca i dalje na izuzetno niskom vodostaju!
Posle izuzetno sušnog leta, Sava kod Šapca i dalje je na izuzetno niskom vodostaju, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas je izmeren vodostaj oko minus 105 centimetara.
Nizak vodostaj ozbiljno otežava i rečni saobraćaj, a sadašnji vodostaj je znatno ispod nivoa koji se smatra značajnim za bezbednu plovidbu.
Plovni put Savu kod Šapca svrstava među kritične sektore u periodima malih voda.
Ribolovac i ljubitelj Save Dejan Mitjev kaže da posledice niskog vodostaja već osećaju i privreda i ljudi koji žive uz reku, ali upozorava da bi u budućnosti problem mogli da budu sve izraženiji ekstremi – i niski i visoki vodostaji.
Sava kod Šapca i dalje na izuzetno niskom vodostaju!
“Plovidbe trenutno nema. Imamo fabriku koja koristi reku za transport robe i sigurno ćemo i u budućnosti imati probleme zbog sve izraženijih i ekstremnijih oscilacija vodostaja. Imaćemo i izuzetno niske, ali i izuzetno visoke vodostaje. Ono što smo imali 2014. godine sigurno će se ponoviti, samo je pitanje kada.
Nekada su se reke na pojedinim mestima razlivale. A danas su ti prostori ograničeni nasipima, pa reke imaju manje mogućnosti za prirodno razlivanje. Zbog toga možemo očekivati sve brže skokove vodostaja i nagle padove. A takvih ekstremnih situacija u budućnosti će, po svemu sudeći, biti sve više”, smatra Mitjev.
Na moguće velike oscilacije Save kod Šapca pokazuje i istorija merenja – ovogodišnji minimum dostigao -117 centimetara, a najviši vodostaj zabeležen je tokom katastrofalnih poplava 17. maja 2014. godine, kada je Sava dostigla 664 centimetra, što znači da je razlika između dva ekstrema 7,81 metar.
U septembru ove godine zabeležen je istorijski minimum od minus 117 centimetara, čime je oboren dotadašnji rekord od minus 116 centimetara iz avgusta 2003. godine.
Hidrološka stanica u Šapcu osnovana je 1921. godine, a sistematska merenja vodostaja obavljaju se od 1923. godine, što ovogodišnji minimum čini najnižim zabeleženim u istoriji merenja na ovoj lokaciji.
Zajecaronline/J.V.
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