SAŠA MIRKOVIĆ RAZOTKRIO SVE! „Aca Lukas se ni ne čuje sa Naserom Orićem, JA GA NI NE POZNAJEM“
Saša Mirković, menadžer Ace Lukasa i čelnik Hype produkcije, prokomentarisao je u emisiji uživo sporni susret pevača sa Naserom Orićem, naglašavajući da nema razloga za skandal i da su medijske spekulacije prenapuhane.
On je objasnio kontekst fotografije, ističući da je Lukas samo prišao stolu kako bi pozdravio prijatelja iz Sjenice i da s Orićem nema nikakve lične veze, dok je istovremeno osudio pokušaje političkih zloupotreba cele situacije.
-Na tom rođendanu sam bio i ja. Aca je prišao tom stolu da pozdravi svog prijatelja iz Sjenice da ga pozdravi. Šerif je takođe bio tu i Naser se tu pojavio. Naser je prišao da se slika. Nema pravdanja, ali želimo da objasnimo ovo. Meni je glupo da uopšte to pominjemo ko ima sliku s Naserom. Ali ako je tako, onda zabrani svima. Znam da je s Acom Pejovićem da se čuju, čestitaju Bajram. Šta je sada tu? Aca Lukas se s njim i ne čuje, ja se ne čujem. Ja ga ni ne poznajem. Koliko ja znam, Mile dobro poznaje Nasera Orić – istakao je Saša Mirković, te dodao:
– Dodik ima dvojno državljanstvo i on je umislio da bi mogao da se kandiduje za predsednika Srbije. Ali ne bi mogao da dobije glasa, možda bi mogao 0,1 posto. To je osnova cele priče. Neka služi na čast svakome ako je zloupotrijebljena fotografija – naglasio je čelnik Hype imperije.
Pogledajte celu emisiju:
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
