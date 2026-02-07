SAŠA MIRKOVIĆ OBJAVIO: „BALKANSKI EPSTEIN!“ Mreže bruje, pominje se ŽIKA JAKŠIĆ!

Vlasnik Hype imperije, Saša Mirković oglasio se na društvenim mrežama objavom koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

Na svom storiju podelio je fotografiju muškarca snimljenog s leđa uz kratak komentar:

„Balkanski Epstein“.

Objava je usledila juče, na dan kada Žika Jakšić proslavlja rođendan fondacije.

Pojavile su se spekulacije da bi fotografija mogla biti povezana upravo sa njim. Ipak, Mirković u objavi nije naveo ime.

Za sada nema zvanične reakcije Jakšića povodom ove objave.

Zajecaronline/Hypetv.rs

