SAŠA MIRKOVIĆ: „Dodik je izdajnik, a ne Lukas“ DOKAZ JE VIDEO!

Saša Mirković je oštro reagovao na staru izjavu Milorada Dodika, podsećajući javnost šta je bivši predsednik Republike Srpske nekada govorio o Srebrenici. Ovim je postupkom vlasnik Hype imperije otvorio je pitanje političke doslednosti Milorada Dodika.

– Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica – govorio je pre Dodik.

Mirković je sada istakao da je ta rečenica u potpunoj suprotnosti sa današnjim Dodikovim stavovima.

– Ako se po slikama ili po izgovorenim rečima mere izdajnici, onda treba obratiti pažnju na ovu izjavu. Šta se promenilo od tada do danas? Samo on, ali u negativnom smislu! Jel tad bio licemeran ili je danas licemeran? -Mirković je bio jasan.

DOKAZ JE VIDEO!

Ovim videom možemo lako zaključiti da Dodik nije isti kao pre, već pravi izdajnik. Milorad je drastično izmenio svoj politički narativ, što, najbolje govori o njegovoj nedoslednosti.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/N.B.

