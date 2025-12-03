SAŠA MIRKOVIĆ: „Dodik je izdajnik, a ne Lukas“ DOKAZ JE VIDEO!
Saša Mirković je oštro reagovao na staru izjavu Milorada Dodika, podsećajući javnost šta je bivši predsednik Republike Srpske nekada govorio o Srebrenici. Ovim je postupkom vlasnik Hype imperije otvorio je pitanje političke doslednosti Milorada Dodika.
– Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica – govorio je pre Dodik.
Mirković je sada istakao da je ta rečenica u potpunoj suprotnosti sa današnjim Dodikovim stavovima.
– Ako se po slikama ili po izgovorenim rečima mere izdajnici, onda treba obratiti pažnju na ovu izjavu. Šta se promenilo od tada do danas? Samo on, ali u negativnom smislu! Jel tad bio licemeran ili je danas licemeran? -Mirković je bio jasan.
DOKAZ JE VIDEO!
@sasamirkovicofficial Da se podsetimo ove izjave! Šta se promenilo od tada do danas? Pa samo on, ali u negativnom smislu! #sasamirkovic #miloraddodik #acalukas #facetv @ACA LUKAS ♬ original sound – Saša Mirković
Ovim videom možemo lako zaključiti da Dodik nije isti kao pre, već pravi izdajnik. Milorad je drastično izmenio svoj politički narativ, što, najbolje govori o njegovoj nedoslednosti.
Zajecaronline.com/Hypetv.rs/N.B.
