Sajam zapošljavanja 14. oktobra u Knjaževcu
Filijala Zaječar Nacionalne službe za zapošljavanje poziva poslodavce i nezaposlene na Sajam zapošljavanja, koji će biti održan 14. oktobra, u Domu kulture u Knjaževcu.
Prijava poslodavaca za učešće na sajmu je u toku i vrši se lično u Ispostavi Knjaževac NSZ, pozivom na broj telefona 019/731-228, ili putem imejl adrese Dragana.Randjelovic@nsz.gov.rs .
Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.
Zainteresovana nezaposlena lica treba da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisananja o pripremi za sajam.
NSZ savetuje nezaposlene da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi što bolje sastavilli svoju radnu biografiju (CV) i pripremili se za razgovor za posao.
Sajam će biti održan od 11 do 13 časova.
Zajecaronline/N.S.
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