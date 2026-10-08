Sajam zapošljavanja 14. oktobra u Knjaževcu

Filijala Zaječar Nacionalne službe za zapošljavanje poziva poslodavce i nezaposlene na Sajam zapošljavanja, koji će biti održan 14. oktobra, u Domu kulture u Knjaževcu.

Prijava poslodavaca za učešće na sajmu je u toku i vrši se lično u Ispostavi Knjaževac NSZ, pozivom na broj telefona 019/731-228, ili putem imejl adrese Dragana.Randjelovic@nsz.gov.rs .

Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Zainteresovana nezaposlena lica treba da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisananja o pripremi za sajam.

NSZ savetuje nezaposlene da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi što bolje sastavilli svoju radnu biografiju (CV) i pripremili se za razgovor za posao.

Sajam će biti održan od 11 do 13 časova.



Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!