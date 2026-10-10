Sajam knjiga od 23. do 31. oktobra u Beogradskom sajmu: Tunis počasni gost

Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 23. do 31. oktobra, pod sloganom “Reči grade svet”, u halama Beogradskog sajma, najavili su danas organizatori.

Kako je najavljeno, 69. Sajam knjige će “okupiti ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i iz različitih delova sveta”.

“Slogan ‘Reči grade svet’ nas podseća da je svaka knjiga jedan potpuno novi svet, svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude. Upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost Sajma knjiga”, istaknuto je u saopštenju.

Počasni gost 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga biće Tunis, koji će u Hali 2 predstaviti svoju bogatu književnu i kulturnu tradiciju, uz učešće eminentnih tuniskih gostiju, pisaca i umetnika, saopštili su organizatori.

Kako je istaknuto, jedan od programskih fokusa će biti značajne godišnjice srpske književnosti i kulture, pa će povodom 200 godina od rođenja biti predstavljen opus Ljubomira Nenadovića, a navršava se i 150 godina rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, kao i 100 godina Pavla Ugrinova i Danila Nikolića.

Povodom deset godina od smrti biće predstavljeno i delo Radoslava Bratića, naveli su organizatori. Od srpskih kulturnih ustanova, Matica srpska obeležava 200 godina od osnivanja, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” 100 godina. A Zadužbina Ive Andrića 50 godina od osnivanja.

“Tradicionalno, svakog četvrtka u kalendaru Sajma knjiga obeležavamo Školski dan. Ove godine u četvrtak, 29. oktobra. Porodični dani su 26. i 27. oktobar, kada cela porodica, uz jednu kupljenu porodičnu ulaznicu, može da poseti Sajam knjiga”, najavljeno je u saopštenju.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!