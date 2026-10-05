Sajam hrane i pića u Tokiju: Prijavljivanje srpskih kompanija do 23. oktobra

Kompanije iz Srbije iz sektora hrane i pića koje su zainteresovane da učestvuju na sajmu FOODEX Japan 2027, mogu da se prijave do 23. oktobra, objavila je Razvojna agencija Srbije.

Sajam će biti održan od 9. do 12. marta sledeće godine u Tokiju i predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih sajmova hrane i pića u Aziji. Okuplja više od 3.200 izlagača iz više od 75 zemalja.

Za srpske kompanije, učešće na sajmu predstavlja priliku da svoje proizvode predstave japanskim kupcima, distributerima i poslovnim partnerima. Ali i da otvore vrata ka širem azijskom tržištu.

Poseban potencijal imaju proizvodi koji odgovaraju savremenim trendovima zdrave i kvalitetne ishrane. Poput srpskog bobičastog voća, posebno maline, organskih proizvoda, liofilizovanog voća i zdravih grickalica.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Više informacija o uslovima i načinu prijave zainteresovani mogu naći u javnom pozivu Razvojne agencije Srbije za učešće na sajmu FOODEX Japan 2027.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!