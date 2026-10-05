Sajam hrane i pića u Tokiju: Prijavljivanje srpskih kompanija do 23. oktobra
Kompanije iz Srbije iz sektora hrane i pića koje su zainteresovane da učestvuju na sajmu FOODEX Japan 2027, mogu da se prijave do 23. oktobra, objavila je Razvojna agencija Srbije.
Sajam će biti održan od 9. do 12. marta sledeće godine u Tokiju i predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih sajmova hrane i pića u Aziji. Okuplja više od 3.200 izlagača iz više od 75 zemalja.
Za srpske kompanije, učešće na sajmu predstavlja priliku da svoje proizvode predstave japanskim kupcima, distributerima i poslovnim partnerima. Ali i da otvore vrata ka širem azijskom tržištu.
Poseban potencijal imaju proizvodi koji odgovaraju savremenim trendovima zdrave i kvalitetne ishrane. Poput srpskog bobičastog voća, posebno maline, organskih proizvoda, liofilizovanog voća i zdravih grickalica.
Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.
Više informacija o uslovima i načinu prijave zainteresovani mogu naći u javnom pozivu Razvojne agencije Srbije za učešće na sajmu FOODEX Japan 2027.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar