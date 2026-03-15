Sabor seoskih manifestacija 21. marta na platou Doma kulture u Knjaževcu
Program počinje u 9 časova postavljanjem štandova izlagača, gde će posetioci imati priliku da se upoznaju sa brojnim seoskim manifestacijama koje se tokom godine organizuju širom opštine Knjaževac.
Na štandovima će biti predstavljena tradicija, običaji i autentična ponuda knjaževačkih sela.
Svečano otvaranje Sabora zakazano je za 11 časova, uz bogat kulturno-umetnički program u kome će učestvovati zdravičari, pevači, svirači i folklorni igrači, koji će publici dočarati duh i tradiciju ovog kraja.
Zajecaronline.com/Opština Knjaževac/ N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
