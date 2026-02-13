RZS: Više svinja, manje ovaca i živine – broj goveda stabilan

U Srbiji je 1. decembra prošle godine u poređenju sa 1. decembrom 2024. broj goveda zadržan na približno istom nivou, povećan je broj svinja za 2,3 odsto, dok je smanjen broj ovaca i to za 4,3 odsto a živine za 1,8 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije gde živi 46,4 odsto ukupnog broja goveda, a svinje u Vojvodine, gde je 43,5 odsto ukupnog broja svinja.

U odnosu na desetogodišnji prosek, 2015–2024, broj goveda manji je za 17,3 odsto, svinja za 13,9 odsto, ovaca za 1,5 odsto i živine za 7,3 odsto.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočarskoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu, najavili su iz RZS.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

