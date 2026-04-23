Spektakularan početak u Sava Centru: Boris Novković porukom podigao publiku na noge, pa zapevao svoj veliki hit!

U prepunoj sali Sava Centar počeo je koncert Borisa Novkovića, kojim popularni pevač obeležava 40 godina uspešne muzičke karijere.

Veče je otvoreno uz ovacije publike i atmosferu ispunjenu emocijama, a već na samom početku jasno je da je reč o posebnom muzičkom spektaklu koji okuplja brojne hitove i sećanja.

Pre nego što je zapevao prve note, Boris Novković se obratio publici i u emotivnom tonu podsetio na svoje početke u Beogradu.

– Došao sam u Beograd veoma zelen, malo sam i preterao sa nastupima, bio sam jako mlad. Tada je došla i „Tamara“ i počela je magija – rekao je Novković, a onda dodao:

-Danas slavimo ljubav i Dan planete Zemlje, idemo jako.

Nakon obraćanja, koncert je otvoren upravo jednom od njegovih najpoznatijih pesama „Tamara“. Prvi taktovi ovog hita odmah su podigli atmosferu u dvorani, a publika je uglas pevala, stvarajući snažan zajednički trenutak koji je označio početak večeri punog nostalgije i emocija.

Ovim nastupom Boris Novković započeo je slavlje velikog jubileja četiri decenije karijere ispunjene hitovima koji su ostavili dubok trag na regionalnoj muzičkoj sceni.

Zajecaronline/I.R.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.

Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!