Evo koliko godina danas puni: Najmlađi sin princa Vilijama i Kejt Midlton više nije tako mali

Najmlađi sin Kejt Midlton i princ Vilijamov, Luis, napunio je osam godina u četvrtak, 23. aprila. Porodica je ovu priliku obeležila nastavkom kraljevske tradicije objavljivanjem nove fotografije mladog princa.

Fotografija je snimljena u Kornvolu ranije ovog meseca, a autor je Met Portu, prenosi People.

Princ i princeza od Velsa svake godine objavljuju portret svoje troje dece- princa Džordža (12), princeze Šarlot (10) i princa Luja, kao način da se zahvale svima koji im upućuju čestitke za rođendan. Iako su profesionalni fotografi često autori ovih fotografija, Kejt (44) je takođe sama stajala iza objektiva za godišnje fotografije.

Prošlogodišnji rođendanski portret označio je primetnu, „odrasliju“ promenu za Luja. Pored toga što mu nedostaju dva prednja zuba, nosio je i farmerke. Što je bio prvi put da mladi princ u rođendanskoj fotografiji nosi duge pantalone umesto šorca.

U Britaniji je običaj u višim društvenim slojevima da dečaci nose šorceve sa dokolenicama umesto pantalona — čak i po hladnom vremenu.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ljubitelji kraljevske porodice nisu mogli da ne primete da je najmlađi brat i sestra iz Velsa izgledao još odraslije tokom svog prvog javnog pojavljivanja ove godine. On i princ Džordž bili su usklađeni sa svojim ocem u tamnoplavim odelima, belim košuljama i svetloplavim kravatama dok je kraljevska porodica prisustvovala uskršnjoj jutarnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa.

