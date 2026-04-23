Vučić: “Ne plašim se izlaznosti na izborima, oni se dobijaju u Srbiji ne u inostranstvu”

Vučić: “Ne plašim se izlaznosti na izborima”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da izlaznost na izborima, kada se budu održavali, bude veća od 70 odsto i da se ne plaši toga. Poručio je i da se izbori dobijaju u gradovima i selima Srbije, a ne u inostranstvu.

“Za mene ne postoji nikakva opasnost koja dolazi iz demokratskih pravila. Biću veoma srećan da izađe što više ljudi na izbore. Kao što sam srećan što nam na svim ovim lokalnim izborima gotovo nigde nije izašlo manje od 60, 70, 75, 80 odsto, a još ni u jednom od tih mesta nisu pobedili”, rekao je Vučić tokom otvaranja vidikovca na Kuli Beograd.

On je dodao i da prema istraživanju koje je sinoć dobio, nivo opredeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći.

“Čitam te stručnjake, pa da ih obavestim, nivo opredeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći, prema istraživanju koje sam noćas dobio, sa sve ubačenom novom studentskom listom, njihovim liderom i sve. To nam je, ja mislim, tek drugi, treći put da smo to radili na takav način. Kakvih 65 odsto? Ja očekujem da izlaznost bude preko 70 odsto, da su danas izbori, bilo bi preko 73 ili 74 odsto“, rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše navode pojedinih članova opozicije koji kažu da Evropska unija traži alternativu za ovu vlast, Vučić je rekao da se izbori dobijaju u gradovima i selima Srbije, a ne u inostranstvu.

“Nema nikakve sumnje da su oni alternativa, tako su se predstavili bezbroj puta u Briselu, Strazburu, Berlinu, Londonu, u mnogim mestima. Ali izbore ne dobijate ni u Londonu, ni u Briselu. Izbore dobijate u gradovima i selima Srbije. To ćemo uskoro da vidimo, kakvi će rezultati da budu”, rekao je Vučić.

Vučić: “Ne plašim se izlaznosti na izborima”

Dodao je da opozicija ima veliku finansijsku, političku i medijsku podršku spolja.

“Oni su veliki favoriti, kao što sami kažu, imaju ogromnu podršku spolja, svaku vrstu podrške spolja. Mi nemamo. Mi imamo i dalje nekakav deo podrške našeg naroda. Borićemo se da ta podrška bude još veća. To je sve. Stvari su veoma proste. Na kraju saberete glasove, šta je narod rekao, i to je to”, rekao je Vučić.

S tim u vezi, naveo je da opozicija zbog sve te podrške koju dobija spolja, jeste favorit, ali da će se on boriti na častan način.

“Nema nikakve sumnje da su oni favoriti. Da li su oni u prednosti zbog ogromne podrške koja dolazi spolja? Nema nikakve sumnje. Ali da li ćemo mi da se borimo na častan način? Da li ćemo mi da priznamo njima izbornu pobedu, ukoliko do toga dođe? Naravno da hoćemo. Ali da li ćemo da se suprotstavljamo njihovim lažima, neistinama i da li ćemo da se borimo za budućnost svog naroda? Hoćemo, jer za mene je važno kako će obični ljudi sve ovo što radimo da dožive”, rekao je Vučić.

Dodao je da je za njega važno da pokaže brigu prema ljudima i šta će mu reći kada ode u nekoliko sela u nedelju ili ponedeljak da razgovara sa domaćinima, bakama i dekama koji su usamljeni, koji nemaju ambulante u svojim selima.

“Vidim koliko će mi loših reči reći da bismo to ispravili, da bismo pokazali koliko nam je stalo do njih. Pa da vidimo da primimo tu decu, da izvršimo preglede, da odnesemo mamografe u seoske sredine, a ne samo u centar grada, da parkiramo i da čekamo ko će da dođe, već da odemo do svakog sela, do svake kuće, da pokažemo brigu prema ljudima. Ako to uspemo, možda budemo imali neke šanse, a ovako, oni jesu favoriti. Nešto im ne idu ti brojevi, nikad im nisu išli. To je zato što se prave da nešto znaju što ne znaju”, rekao je Vučić.

Vučić: “Ne plašim se izlaznosti na izborima”

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što se opozicija već sastaje i priprema za izbore, Vučić je rekao da je to demokratska tekovina.

“Mislim da je to da se neko sastaje, da razgovara, demokratska tekovina. Želim im mnogo uspeha. Ja mislim da je važno da imamo snažnu i nešto odgovorniju opoziciju u zemlji, nešto odgovornije medije, sa malo više ozbiljnosti, posvećenosti, sa manje želje za uvredama. Nadam se da ću uspeti u svojim nakanama. Nismo njima mi protivnici. Znaju oni da smo mi daleko. Imaju oni neke druge protivnike. Znaju oni zašto se sastaju, ali ja im svima želim sreću. Želim im sreću i uspeh”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/J.V.

