Kecmanović eliminisan u prvom kolu Mastersa u Madridu!

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Madridu, pošto je danas u prvom kolu poražen od Francuza Terensa Atmana 6:4, 7:5.

Meč je trajao 75 minuta. Atman je 47. teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 65. mestu ATP liste.

Ovo je bio drugi međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi trijumf Atmana, koji će u drugom kolu turnira u glavnom gradu Španije igrati protiv sunarodnika Uga Ambera.

Masters u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.

Zajecaronline/J.V.

