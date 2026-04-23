Usvojen Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, koji je predložila Vlada Srbije

Za je glasalo 142 poslanika od 170 prisutnih.

Ovim zakonom uspostavlja se Nacionalni institucionalni mehanizam za sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava trgovine ljudima. Uključujući subjekte koji ga čine i njihovu nadležnost i uređuju preventivne aktivnosti u sprečavanju trgovine ljudima, prava žrtva trgovine ljudima, postupak identifikacije žrtava trgovine ljudima. Kao i druga pitanja od značaja za unapređenje krivičnopravnog sistema u ovoj oblasti.

Oblast krivičnopravne odgovornosti i procesuiranja učinilaca krivičnih dela koja se odnosi na trgovinu ljudima i krivičnopravnu zaštitu žrtava trgovine ljudima uređena je posebnim zakonom.

Nacionalni institucionalni mehanizam za sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava trgovine ljudima predstavlja sistem nadležnih subjekata koji u skladu sa zakonom preduzimaju mere i radnje na sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, pružaju ili učestvuju u pružanju pomoći, podrške i zaštite žrtvama trgovine ljudima uz primenu trauma-osetljivog i rodno senzitivnog pristupa.

Nacionalni mehanizam čine: Savet za borbu protiv trgovine ljudima, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Zaštitnik građana/Nacionalni izvestilac u oblasti trgovine ljudima, policija, javna tužilaštva, sudovi, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ministarstva nadležna za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (uključujući Inspektorat za rad i reprezentativne sindikate), porodičnu zaštitu, za obrazovanje i vaspitanje, zdravlje, pravosuđe, informisanje, telekomunikacije i spoljne poslove.

Takođe, čine ga i Komesarijat za izbeglice i migracije, centri za socijalni rad i druge ustanove socijalne zaštite, pružaoci zdravstvene zaštite, ustanove obrazovanja i vaspitanja, udruženja koja se bave sprečavanjem trgovine ljudima, pružanjem pomoći i zaštite žrtava, Crveni krst Srbije i lokalni timovi za borbu protiv trgovine ljudima.

Zajecaronline/J.V.

