U slavu prestonice mode: U Milanu održana nesvakidašnja promocija filma „Đavo nosi Pradu“

U najvećoj robnoj kući u Milanu otvorena je specijalna izložba uoči premijere filma „Đavo nosi Pradu 2“.

Fanovi se okupljaju oko filmskog pop-ap događaja. Lljubitelji filma i modni ljubitelji okupili da naprave selfije ispred replike stola fiktivne modne urednice Mirande Pristli i ispred lažne naslovnice časopisa Runway.

VIP gosti koji prisustvuju italijanskoj premijeri filma u četvrtak, pre njegove globalne premijere sledeće nedelje, prisustvovaće koktelu u tom prostoru.

Film evocira Pradu, a da se ne bavi čuvenom modnom kućom koja je postala sinonim za Milano. U znak počasti, Meril Strip i Ana Vintur nose Pradu na aktuelnoj naslovnici Voga, koja slavi film o zahtevnoj modnoj urednici.

Ali kada je deo filma snimljen u Milanu tokom nedelje mode prošlog septembra, revija Dolče i Gabana, a ne Prada, bila je pozadina za scenu u kojoj su se pojavljivali Strip i Stenli Tuči.

„Кada pomislite na Pradu, kada pomislite na brend Prada, pomislite i na Milano. Ovo je očigledno dobro za modni sistem“, rekao je Tomaso Saki, milanski savetnik za kulturu.

„To je film koji je dobar za grad“, dodao je Saki.

Zajecaronline/J.V.

