Boks! Turnir “Beogradski pobednik” od 12. do 18. maja u Obrenovcu

Međunarodni turnir “Beogradski pobednik” biće održan od 12. do 18. maja ove godine u hali Sportskog centra Obrenovac, saopštio je danas Bokserski savez Srbije (BSS).

“Turnir ‘Beogradski pobednik’, sa tradicijom dugom više od šest decenija, važi za jedno od najznačajnijih međunarodnih bokserskih takmičenja u Evropi. Tokom godina, ovaj turnir iznedrio je brojne vrhunske šampione i asove plemenite veštine. Ove godine očekuje se učešće velikog broja zemalja i vrhunskih boksera. Poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje i sve izvesniji povratak Srbije na veliku olimpijsku boksersku scenu. Što dodatno podiže ulog i kvalitet samog takmičenja. Publika će imati priliku da uživa u vrhunskim mečevima i nastupima kako iskusnih reprezentativaca, tako i mladih nada koje tek krče svoj put ka najvećim uspesima”, saopšteno je iz BSS.

Na turniru u Obrenovcu će učestvovati bokseri iz Kube, Crne Gore, Ukrajine, Turske, Kanade, Kirgistana, Jermenije, Južne Koreje, Filipinina, Velsa, Mađarske. Grčke, Saudijske Arabije, Sijera Leone, Gane, Tunisa, Bugarske, Slovenije, Severne Makedonije, BiH, Rumunije i Srbije.

Turnir se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Obrenovac i u organizaciji BSS.

Predsednik BSS Nenad Borovčanin obišao je halu u Obrenovcu zajedno sa predsednikom opštine Milošem Pekovićem gde su se uverili da su uslovi za organizaciju turnira na najvišem nivou.

Borovčanin je tom prilikom istakao značaj “Beogradskog pobednika”, zahvalio se Opštini Obrenovac na podršci i istakao da će turnir okupiti najbolje srpske boksere, ali i mlade talente koji će kroz svoje nastupe pokušati da izbore mesto u nacionalnom timu.

Titulu “Beogradskog pobednika” su ranije osvajali velikani poput Bogdana Kahrimana, Mate Parlova, Zvonka Vujina, Tadije Kačara, Slobodana Kačara, Aziza Salihua, Ante Josipovića i mnogih drugih.

Zajecaronline/J.V.

