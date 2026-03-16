Rukometaši Srbije spremni za baraž sa Litvancima! Gonzales: ”Radujem se što ćemo igrati u Nišu”

Veoma važna nedelja je ispred nas, želimo da se fokusiramo na dve izuzetno važne utakmice i drago mi je što su igrači došli veoma motivisani, rekao je selektor rukometaša Srbije Luis Gonzales uoči mečeva protiv Litvanije u kvalifikacijama za šampionat sveta.

Srbija će dočekati Litvance u četvrtak od 18 sati u Nišu, a revanš je u nedelju.

Ukoliko prođe dalje Srbija će se za mesto na finalnom turniru boriti sa Mađarskom.

“Najvažnije je da prođemo, ali sada je fokus na prvoj utakmici. Sve počinje od odbrane, a onda je lakše u napadu. Imamo više opcija a radujem se i što ćemo igrati u Nišu, pred velikom podrškom publike. Bitno je da budemo tim i opravdamo ulogu favorita”, istakao je Gonzales.

Srpski reprezentativci Dragan Pešmalbek i Lazar Kukić istakli su da takođe očekuju prolazak protiv Litvanaca i zatim duele sa Mađarima.

“Nemam puno informacija, znam par igrača Litvanije, ali znam da neće da bude toliko lako, zato što to je ipak baraž za Svetsko prvenstvo i postoji pritisak. Ipak, verujem da smo favoriti, a onda nas čekaju Mađari gde su šanse 50:50”, rekao je Pešmalbek.

Kukić je naglasio značaj dobre atmosfere u timu.

“Spremni smo da odigramo ove dve utakmice i da pokažemo da smo kvalitetniji i da se plasiramo u glavnu fazu kvalifikacija protiv Mađarske. Oni nemaju igrače najvišeg nivoa,osim Malašitskasa koji vuče sve konce i koji je pola tima. On je motor ekipa, sve kreće od njega i ukoliko ga zaustavimo rešili smo pola posla. Međutim, i pored svega, moramo da se skoncentrišemo na nas i onda smo odradili veći deo posla”.

Kukić, koji igra Mađarskoj, kaže da se odmah posle žreba priča o duelu sa njima.

“I oni su sigurni da ćemo proći Litvaniju, tako da nas nestprljivo čekaju u baražu. Nije im prijatno što igraju sa nama, voleli bi da ispadnemo u ovim kvalifikacijama, ali to se neće desiti. Idemo korak po korak, da pobedimo Litvaniju, pa ćemo videti za dalje”, zaključio je Kukić.

Zajecaronline.com/ Tanjug/ N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.